Министр сообщил, когда заработает общественный транспорт в Украине

В Украине с 11 мая хотят увеличить количество общественного транспорта, но вот по количеству людей ограничения изменятся только после 22 мая. В то же время ездить придется с соблюдением санитарных мер – маски, дезинфекция, температурный скрининг. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, до 22 мая карантинные нормы в общественном транспорте изменять не будут (проезд только для особой категории граждан с определенным количеством и по спецбилетам). В то же время вопрос метро сейчас довольно сложный.

"Если мы говорим о более широком круге (большем количестве людей. – Ред.), который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция. Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая. – Ред.) еще точно никто не готов", – сказал Криклий.

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В то же время в самом Киевском метрополитене пока не знают, когда они начнут работать, но готовы начать перевозку людей в любом формате.

"Метрополитен достаточно мобильное предприятие, хоть и кажется, что у нас такая массивная инфраструктура. Мы ждем конкретное решение для того, чтобы организовать работу согласно с этим решением. Мы содержим всю инфраструктуру метро в надлежащем состоянии, чтобы после принятия решения на следующий день уже в предусмотренном алгоритме начать работу", – отметила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях премьер-министр Денис Шмыгаль и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко дали понять, что общественный транспорт пустят не скоро, поскольку все еще существует угроза новой вспышки коронавируса, если люди начнут ездить по городу.

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