Министр требует назвать Украине дату вступления в ЕС

Сегодня, 12:43

Глава МИД Латвии призывает Евросоюз признать перспективы присоединения страны-участницы программы "Восточного партнерства"

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Руководство Европейского союза должно назвать срок, за который страны-участницы программы "Восточного партнерства", включая Украину, действительно смогут вступить в ЕС, считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщает "Европейская правда", выступая на 28-ом экономическом форуме в польском городе Крыница-Здруй, министр призвал Евросоюз "признать очевидное" – что выбор европейского пути этими странами был добровольными.

Ринкевич также напомнил, что Украина, Молдова и Грузия "стремятся к членству в ЕС и готовы идти этим путем", и поэтому Евросоюз должен ответить на чаяния этих стран.

"ЕС должен признать перспективы членства этих стран и озвучить реалистический срок их вступления", – заявил он.

В то же время латвийский министр призвал Евросоюз к единству в вопросах антироссийских санкций и диалога с Вашингтоном, а также сделать все возможное для удержания Великобритании "насколько возможно ближе к Европе", после того, как она покинет состав ЕС.

"Это задание должно быть ключевым в ближайшей перспективе", – резюмировал дипломат.

Напомним, что ранее политолог Александр Палий назвал основные преграды, которые стоят на пути вступления Украины в Евросоюз.

В то же время, как сообщалось, экс-еврокомиссар по вопросам расширения Гюнтер Ферхойген признал, что Евросоюз отвергает членство Украины, Грузии и Молдовы.

Кроме того, другой эксперт рассказал о дополнительных требованиях Брюсселя в экономической сфере, с которыми может столкнуться Украина на пути евроинтеграции.
Евросоюз, Украина, евроинтеграция, членство, вступление в ЕС

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Источник:

Европейская правда

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