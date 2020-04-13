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Министр: В Украине больных COVID-19 лечат так же, как и в Италии

13 апреля, 11:06

Сергей Мартынец

Итальянский опыт сразу же передается в регионы Украины, отметил министр

В начале апреля в Италию на две недели отправились 20 украинских врачей, чтобы помочь итальянским коллегам лечить сотни пациентов с коронавирусом. В то же время медики отмечают, что там принцип лечения такой же, как и в Украине. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав постоянно на связи с украинскими медиками, которые в Италии.

"Они подтверждают все наши протоколы относительно методов лечения непосредственно в Италии. Лечат по таким же схемам лечения. Отмечу, что все эти протоколы мы составляли, исходя из опыта, в том числе и Италии. Конечно (украинские врачи) рассказывают, как все происходит (в Италии): анализируют состояние, что именно и в какой последовательности делают", – сказал Степанов.

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Министр отметил полезность этой информации, и все эти советы из Италии передаются в регионы Украины нашим врачам, чтобы они были более готовы для реагирования на те или иные состояния здоровья украинцев.

Напомним, украинские медики отправились в итальянский регион Марке 4 апреля – туда полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры. Как отмечал глава МВД Арсен Аваков, который сопровождал наших врачей в Италию, украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса. В свою очередь итальянцы очень тепло встретили украинских врачей.

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Италия врачи Максим Степанов

Источник: Сегодня

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