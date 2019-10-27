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Министр вступился за украинских артистов, гастролирующих в Крыму

27 октября, 13:17

На оккупированном полуострове украинские артисты подвергаются серьезному риску, считает Бородянский

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Летом вокруг гастролей "украинских" актеров в Крыму разгорелся скандал, а теперь министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский называет украинских артистов-гастролеров смелыми людьми, поскольку для них рискованно выступать на оккупированном полуострове.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Речь идет о тех артистах, которые на законных основаниях пересекают админграницу с оккупированным Крымом.

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"В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек", – сказал Бородянский и добавил, что выступления украинских гастролеров – рискованное дело.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинский певец Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР в которой также были задействованы многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины. Позже Винник объяснил свою гражданскую позицию.

Напомним, в 2018 году, в прошлом составе правительства, поступило предложение ввести плату для украинских артистов за гастроли в РФ. Бывший вице-премьер Вячеслав Кириленко отмечал, что Украина не может запретить украинским артистам давать концерты у агрессора, но есть способ этому противодействовать. Читайте подробней об идее ввести налог за гастроли в РФ, и как отреагировали сами артисты.

5 октября 2017 года Рада приняла закон о выступлениях российских артистов в Украине. Депутаты объяснили правила российским гастролерам для выступлений в Украине. Теперь их концертная деятельность будет согласовываться с СБУ.

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