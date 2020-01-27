Министр юстиции нагрянул с неожиданной проверкой в одесское СИЗО: фото

Работники СИЗО проживают и работают в условиях, которые не намного лучше чем у заключенных, отметил министр

Министр юстиции Денис Малюська, который ранее предложил выставить на торги украинские тюрьмы, посетил с неожиданной проверкой СИЗО Одессы. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было", – написал министр.

По словам министра, из того, что бросилось в глаза: "как и в других учреждениях, крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать".

Так, министр рассказал, что встретился с женщиной, осужденной за хозяйственное (беловоротничковое) преступление, которая находится в СИЗО с 2014 года. Уголовное производство продолжается с 2008 года.

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"Также наткнулся на парня 17 лет, который обвиняется в краже (уже был осужден за аналогичное преступление (условно) ранее). А также на мужчину, который обвиняется в мошенничестве (невозвращение долга по расписке) и дело которого пересматривает уже третий состав суда первой инстанции", – написал министр.

"В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно", - добавил Малюська.

Здание и условия содержания, по его словам, как и почти везде, "мягко говоря, оставляют желать лучшего".

"Нет никакого внятного решения проблемы наркозависимых лиц. На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там намного больше", – отметил министр.

Министр отметил, что в СИЗО много кошек. "И это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений", - отметил он.

Малюська также отметил, что один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок.

"Тоже не понимаю этого запрета, и если не получу должной аргументации, сниму его уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор – не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны", - написал он.

При этом министр добавил, что работники СИЗО проживают и работают в условиях, которые не намного лучше, чем у заключенных.

"Это нужно исправлять как можно быстрее", – написал Малюська.

Ранее министр юстиции без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО.

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