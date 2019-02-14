Министр юстиции напомнил, как в Украине создавали систему бесплатной юрпомощи

Даже в условиях войны и нехватки денег украинцам предоставляли юридическую помощь, говорит Павел Петренко

Фото: facebook.com/PavloPetrenko.official.

Министр юстиции напомнил, как в Украине создавали систему бесплатной юрпомощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a26/fcf/5c5a26fcf0dbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a26/fcf/5c5a26fcf0dbd.jpg 2019-02-14T11:26:00+02:00 Украина Даже в условиях войны и нехватки денег украинцам предоставляли юридическую помощь, говорит Павел Петренко

С первых дней после Революции Достоинства одним из приоритетов правительства Арсения Яценюка было финансирования системы бесплатной правовой помощи для граждан Украины.

Об этом во время заседания Кабмина 13 февраля напомнил министр юстиции Павел Петренко.

Он подчеркнул, что эта система начала создаваться еще в 2014-м году в условиях вооруженной агрессии России, когда средств было критически мало.

Отметим, что в декабре 2018-го в Киеве открыли пятый Межрегиональный центр бесплатной правовой помощи "ПрАвокатор", где каждый сможет проконсультироваться со специалистом по уголовным, административным и гражданским делам.

Такие точки уже работают в Одессе, Харькове, Днепре и Львове. По инициативе Министерства юстиции и при поддержке посольств США и Канады с 2015 года открыли 550 центров бесплатной юридической помощи в городах и городках Украины, и за это время к юристам обратились полтора миллиона украинцев.

"Благодаря центрам бесплатной правовой помощи, 500 дел, 500 человек получили оправдательные приговоры. Это те люди, которые не могли нанять адвокатов, и это те люди, в отношении которых были сфальсифицированы дела", – заявил на открытии лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Также напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине работает 551 точка доступа к бесплатным правовым услугам. Система бесплатной правовой помощи в Украине начала работать еще в 2011 г.

Также сообщалось, что все центры занятости будут предоставлять украинцам бесплатную правовую помощь. Там будут оборудованы рабочие места для специалистов центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и бюро правовой помощи.

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