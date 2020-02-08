Министрам урежут зарплаты, а в маршрутках запретят шансон: главные события недели

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

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Голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории, а Строевой устав армии наконец-то остался в прошлом. Читайте ТОП-5 главных новостей Украины уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине появится новое министерство, а министрам ограничили зарплаты

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что в соответствии с заданием главы государства принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", – сообщил премьер на совещании, сообщает пресс-служба президента.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, со своей стороны, отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Но это еще не все. После того как президент Владимир Зеленский поддержал идею ограничить зарплаты и премии руководителям министерств, правительство приняло решение об упорядочении таких выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Гончарук уточнил, что зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – теперь максимальная премия будет не более чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно", – добавил глава правительства.

Рада избавила ВСУ от устаревшего Строевого устава

Верховная Рада избавила Вооруженные силы от устаревшего Строевого устава, признав прежний закон утратившим силу. Решение поддержали за основу и в целом 300 и 278 депутатов соответственно.

Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, докладывая по законопроекту № 2466, отметила, что документ разработан с целью нормативно-правового регулирования подзаконными нормативно-правовыми актами вопросов, которые в настоящее время регулируются в соответствии со Строевым уставом ВСУ, утвержденного законом Украины "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины". Принятие законопроекта позволит привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие со стандартами НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, регулируемым Строевым уставом.

Так, Кабинету министров до 1 марта 2020 поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом, предусмотрев полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Принятый закон вступает в силу с 1 марта 2020 года.

Украинцев спасут от шансона в маршрутках

Из маршруток скоро может исчезнуть любимый водителями шансон – в Верховную Раду внесен законопроект № 3006, которым предлагается запретить музыку в общественном транспорте. Об этом написал в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

По его словам, законопроект призван положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Эту проблему недавно подняли общественные организации и некоторые депутаты.

"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах будет разрешена только через наушники. Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", – написал Вятрович.

Отметим, что недавно уже произошел инцидент в общественном транспорте. Как сообщали новости "Сегодня", в автобусе Луцк – Киев волонтера и участницу АТО высадили из-за российского сериала. Девушки попросили водителя выключить сериал страны-агрессора, но он отказался.

Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда

В рамках борьбы с коррупцией правоохранителям позволили требовать от банков информацию о клиентах в обход положений о банковской тайне. В частности, им больше не требуется получать для этого решение суда. Такие изменения утверждены постановлением Национального банка Украины (НБУ) №13 от 31 января 2020 года.

В Нацбанке заявили, что эти изменения соответствуют положениям закона о незаконном обогащении.

"НБУ согласовал свои нормы с положениями принятого в октябре 2019 года закона о незаконном обогащении", – рассказали в пресс-службе регулятора.

Поэтому теперь прокуратура, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины и Антимонопольный комитет могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая данные о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

Мем с Киану Ривзом попал в украинский учебник по истории

4 февраля стало известно, что фотография канадского актера, кинорежиссера и музыканта Киану Ривза появилась в украинском учебнике для 10-го класса "Всесвітня історія" ("Всемирная история") на 58-й странице. Актера "прифотошопили" к снимку 1932 года "Обед на небоскребе". Учебник был выпущен в 2018 году и рекомендован Министерством образования Украины.

При этом сам автор учебника Игорь Щупак – кандидат исторических наук, директор украинского института изучения Холокоста "Ткума" и директор музея "Память еврейского народа и Холокоста в Украине", объяснил, что иллюстраторы оставили коллаж специально, чтобы проверить, насколько внимательно школьники читают учебник и работают с иллюстрациями.

Это не первый курьез с украинскими учебниками. Какие еще ляпы, провокации и антинаучные мнения допускались в учебной литературе для учеников украинских средних школ, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "От Вакарчука до Киану Ривза: главные скандалы с украинскими учебниками".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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