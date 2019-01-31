Минкульт может принудительно изменить название для УПЦ МП

Духовенство Московского патриархата наотрез отказывалось менять название своей церкви в Украине

Киево-Печерская лавра. Фото: Facebook

Минкульт может принудительно изменить название для УПЦ МП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ef/95d/5c52ef95d40d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ef/95d/5c52ef95d40d6.jpg 2019-01-31T14:55:00+02:00 Украина Духовенство Московского патриархата наотрез отказывалось менять название своей церкви в Украине

Недавно Министерство культуры официально обязало УПЦ МП сменить название, но если эта религиозная организация не сделает этого, то ее переименуют в принудительном порядке. Об этом рассказал народный депутат, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.

По его словам, в случае игнорирования Московским патриархатом закона Украины, Минкульт сам изменит название УПЦ МП в официальном реестре

"Этот государственный орган (министерство – ред.) сделал экспертизу, определил, кто попадает под норму закона об изменении названия, далее он предупредил этих людей, и дальше он будет действовать по закону", – сказал Еленский.

Он напомнил, что в ведомстве недавно обнародовали перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие закона "О свободе совести и религиозных организациях": Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (беспоповские согласия), другое название – Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Как сообщалось, в Раде рассказали и о других мерах, если УПЦ МП не сменит название. Народный депутат от БПП Иван Винник объяснил, что в случае их отказа, церковь Московского патриархата потеряет статус неприбыльной организации и станет платить налоги.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон о переименовании религиозных организаций в Украине. Под закон попадают те организации, административный центр которых находится в стране-агрессоре (России).

Хотя, после принятия закона, в УПЦ МП заявили, что не будут менять название. Пресс-секретарь Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что якобы их руководящий центр не находится в России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Минкульт может принудительно изменить название для УПЦ МП". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...