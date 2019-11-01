Минкультуры приняло неожиданное решение относительно итальянского певца Аль Бано

Аль Бано был внесен в черный список 11 марта этого года

Фото из открытых источников

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины исключило известного итальянского певца Аль Бано из черного списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Фамилия певца исключена из соответствующего перечня на сайте на ведомства.

Аль Бано был внесен в черный список 11 марта этого года. Такое решение было принято Министерством культуры Украины на основании обращения Службы безопасности. Сам певец назвал такое решение абсурдным и заявил о намерении через европейские судебные инстанции требовать возмещения морального ущерба от украинской стороны. Как объявили представители певца, все полученные средства будут направлены в одну из благотворительных организаций Украины.

В черный список Минкультуры в настоящее время входят 150 деятелей культуры. В основном это россияне — Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и др. Список постоянно пополняется. Из итальянцев в него ранее попал актер и режиссер Микеле Плачидо, прославившийся ролью комиссара Катани в сериале "Спрут".

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Напомним, в конце марта известный российский актер Леонид Ярмольник пополнил "черный список" сайта "Миротворец".

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Такая же участь постигла Михаила Галустяна и Семена Слепакова. Последнему вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, а также незаконная концертная деятельность на территории полуострова.

Кроме того, базу пополнили и такие российские актеры Егор Баринов, Анна Большова, Анатолий Васильев и Ольга Волкова, которые играли в спектакле "Семейный ужин в половине второго", который 14-15 февраля проходил в оккупированных Симферополе и Севастополе

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