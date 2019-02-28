Минобороны договорилось закупать военные товары по "каналам" НАТО

Военные будут закупать ту продукцию, которая не может производиться в Украине

Фото: НАТО.

Минобороны договорилось закупать военные товары по "каналам" НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7fe/f35/5c77fef35c793.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7fe/f35/5c77fef35c793.jpg 2019-02-28T17:35:20+02:00 Украина Военные будут закупать ту продукцию, которая не может производиться в Украине

Министерство обороны Украины договорилось о сотрудничестве с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (АНПС), что позволит закупать военную продукцию за границей там, где закупает ее страны Альянса. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках сотрудничества с Агентством НАТО по поддержке и снабжению подписаны два соглашения между Украиной и стороной НАТО, которые позволят закупать за рубежом из тех же источников, что и страны Альянса, в первую очередь ту продукцию, которая по технологиям не может быть произведена в Украине", – сказал он.

В то же время Гулевич отметил, что соглашение даст возможность и украинским производителям военной продукции поставлять свои товары через Агентство НАТО, а также уменьшит риск коррупции и повысит уровень конкуренции.

"Сейчас с целью отработки механизма закупок через АНПС Департаментом государственных закупок и поставки материальных ресурсов совместно с Проектным офисом реформ и Департаментом финансов Минобороны разработан порядок осуществления таких закупок", – подчеркнул он и добавил, что в 2019 году запланировано присоединение ко всем услугам и партнерствам Агентства НАТО.

Напомним, 17 января Верховная Рада сделала Минобороны прямым экспортером вооружений, приняв соответствующий закон. Теперь между иностранными поставщиками и украинским оборонным ведомством не будет посредников и военные напрямую смогут закупать военную продукцию, а это также даст возможность сэкономить.

Ранее глава оборонного Комитета Верховной Рады Сергей Пашинский объяснял, какое отношение имеют США к поставкам вооружения прямо Министерству обороны. "Есть одна оговорка у Соединенных Штатов. Они просят Верховную Раду отменить советский атавизм в нашем законодательстве, запрещающий Министерству обороны получать это вооружение. США хотят оказывать помощь непосредственно Вооруженным силам".

В данном контексте он напоминал, что на 2019 год США заложили в своем бюджете выделение Украине 250 млн долларов военно-технической помощи, из которых 125 млн на закупку вооружения. Но также и выдвинули условие Киеву привести в соответствие свое законодательство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Минобороны договорилось закупать военные товары по "каналам" НАТО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.