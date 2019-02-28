Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Минобороны договорилось закупать военные товары по "каналам" НАТО

Сегодня, 17:35

Военные будут закупать ту продукцию, которая не может производиться в Украине

Фото: НАТО
Фото: НАТО.
Минобороны договорилось закупать военные товары по "каналам" НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7fe/f35/5c77fef35c793.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7fe/f35/5c77fef35c793.jpg Украина Военные будут закупать ту продукцию, которая не может производиться в Украине

Министерство обороны Украины договорилось о сотрудничестве с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (АНПС), что позволит закупать военную продукцию за границей там, где закупает ее страны Альянса. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках сотрудничества с Агентством НАТО по поддержке и снабжению подписаны два соглашения между Украиной и стороной НАТО, которые позволят закупать за рубежом из тех же источников, что и страны Альянса, в первую очередь ту продукцию, которая по технологиям не может быть произведена в Украине", – сказал он.

В то же время Гулевич отметил, что соглашение даст возможность и украинским производителям военной продукции поставлять свои товары через Агентство НАТО, а также уменьшит риск коррупции и повысит уровень конкуренции.

Читайте также

"Сейчас с целью отработки механизма закупок через АНПС Департаментом государственных закупок и поставки материальных ресурсов совместно с Проектным офисом реформ и Департаментом финансов Минобороны разработан порядок осуществления таких закупок", – подчеркнул он и добавил, что в 2019 году запланировано присоединение ко всем услугам и партнерствам Агентства НАТО.

Напомним, 17 января Верховная Рада сделала Минобороны прямым экспортером вооружений, приняв соответствующий закон. Теперь между иностранными поставщиками и украинским оборонным ведомством не будет посредников и военные напрямую смогут закупать военную продукцию, а это также даст возможность сэкономить.

Ранее глава оборонного Комитета Верховной Рады Сергей Пашинский объяснял, какое отношение имеют США к поставкам вооружения прямо Министерству обороны. "Есть одна оговорка у Соединенных Штатов. Они просят Верховную Раду отменить советский атавизм в нашем законодательстве, запрещающий Министерству обороны получать это вооружение. США хотят оказывать помощь непосредственно Вооруженным силам".

В данном контексте он напоминал, что на 2019 год США заложили в своем бюджете выделение Украине 250 млн долларов военно-технической помощи, из которых 125 млн на закупку вооружения. Но также и выдвинули условие Киеву привести в соответствие свое законодательство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НАТО, Минобороны, закупки, соглашение

Вы сейчас просматриваете новость " Минобороны договорилось закупать военные товары по "каналам" НАТО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Тор", "Смерч" и танки: Порошенко рассказал, чем вооружают ВСУ

26 февраля, 10:13

Украинская армия получила серьезное усиление в 2018 году – от кораблей до ракетных систем, отметил глава государства

"Нептун" и "Вильху" показали миру: Украина представила в ОАЭ новейшее вооружение (фото)

18 февраля, 18:09

На международной военной выставке IDEX-2019 украинский оборонпром показал самые передовые разработки

Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию

4 февраля, 18:12

Началось все с отказа от ядерного оружия и сокращения численности личного состава и техники

В 2019 году ВСУ получат до 20 новых образцов вооружений – Полторак

28 января, 13:01

Украина намерена перейти от ремонта старой техники к производству новой, отметил министр обороны

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Киевлян завалят письмами из налоговой

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Власти Польши потрясли неожиданным решением