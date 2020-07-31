Минобороны изменило правила ношения военной формы и знаков различия: видео

Военная одежда стала более практичной и привлекательно, отметили в ВСУ

В Вооруженных силах Украины, где ранее ввели новую систему званий, изменились правила ношения военной формы одежды и знаков различия. Об этом сообщил начальник отдела внедрения военной символики Вооруженных сил Украины Игорь Непота.

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Так, изменились знаки различия высшего офицерского, сержантского и старшинского состава, нарукавные знаки принадлежности к виду либо роду войск размещаются на правом рукаве, нарукавный знак воинской части – на левом, а знак "Государственный Флаг Украины" – на обоих рукавах. Также изменились и эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды.

"Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта", - рассказал Непота.

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По его словам, также утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта, новые нарукавные знаки определены для Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта, морской авиации и морской пехоты.

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"Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной", - объяснил представитель Минобороны.

В ВСУ изменили правила ношения военной формы

Сайт "Сегодня" ранее писал обо всех "за" и "против" введения новой системы званий ВСУ.

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