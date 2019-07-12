Минобороны проводило закупки топлива у фиктивной фирмы – ГБР

В Минобороны уже открыли уголовное производство

Фото: ГБР /Facebook.

Минобороны Украины проводило закупки дизельного топлива и пластиковой посуды по завышенной цене у фиктивной фирмы на общую сумму в 254,7 млн гривен. В связи с этим Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Минобороны. Об этом говорится в материалах суда.

Известно, что уголовное дело было открыто по факту злоупотребления чиновниками Минобороны в момент проведения государственных закупок. Так, в материалах дела указано, что ООО "Боюр-Постач" получало подряды Министерства обороны исключительно по поставке одноразовой посуды в воинские части по завышенным ценам. Сообщается, что одноразовые пластиковые стаканы были приобретены на общую сумму в 16,8 млн гривен, одноразовые ложки – на 17,6 млн гривен, а тарелки на 35,3 млн гривен.

По другим лотам по закупке такой посуды Минобороны заключило договоры с ООО "Комплекс "Рико", которое связано с ООО "Боюр-Постач". В тендерах было указано, что "Боюр-Постач" предлагает одноразовую посуду сумского производителя "Андрекс".

Отметим, что в прайс-листе "Андрекса" указано, что пластиковые ложки стоят 26 копеек, а тарелки 46 копеек. Отмечается, что это на 20% дешевле, чем цена за посуду в "Боюр-Постач".

Исходя из этой информации в ГБР сделали вывод, что цена на одноразовую посуду была завышена на 8 млн гривен.

"Кроме того установлено, что ООО "Боюр-Постач" имеет признаки фиктивности и создано должностными лицами Министерства обороны Украины, в частности директором Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины (Владимиром Гулевичем) ", – сообщается в материалах суда.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 млн гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.

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