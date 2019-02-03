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Минобороны станет прямым экспортером вооружений: в силу вступил закон

Сегодня, 10:34

Теперь иностранные поставщики и украинское оборонное ведомство будут работать без посредников

Фото: СНБО
Минобороны станет прямым экспортером вооружений: в силу вступил закон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee0/78a/5c4ee078a8576.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee0/78a/5c4ee078a8576.jpg Украина Теперь иностранные поставщики и украинское оборонное ведомство будут работать без посредников

Закон, согласно которому Министерство обороны становится прямым экспортером вооружений, вступил в силу в воскресенье, 3 февраля. Он был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" накануне, 2 февраля.

Документ предоставляет возможность государственным заказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Это оптимизирует процесс и ускорит закупки в случае такой необходимости, а также сэкономит средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Также законом совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами. Согласно документу, государственные заказчики являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который сделал Минообороны прямым экспортером вооружений, 17 января текущего года 236 голосами народных депутатов.

После этого закон подписал президент Петр Порошенко, отметив, что "вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало, и Верховная Рада сделала решительный шаг". 

Ранее глава оборонного Комитета Верховной Рады Сергей Пашинский объяснял, причем здесь США к поставкам вооружения прямо Министерству обороны"Есть одна оговорка у Соединенных Штатов. Они просят Верховную Раду отменить советский атавизм в нашем законодательстве, запрещающий Министерству обороны получать это вооружение. США хотят оказывать помощь непосредственно Вооруженным силам".

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Тег закон, договор, Минобороны, закупки, вооружение

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