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Минобороны выполнило план реформирования почти на 70 процентов

31 января, 17:16

Реформы ведомства рассчитаны на 5 лет

Степан Полторак. Фото facebook.com/generalpoltorak
Степан Полторак. Фото facebook.com/generalpoltorak.
Минобороны выполнило план реформирования почти на 70 процентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/311/10d/5c531110d2141.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/311/10d/5c531110d2141.jpg Украина Реформы ведомства рассчитаны на 5 лет

Реформа Министерства обороны Украины выполнена на 68% от общего пятилетнего плана, рассчитанного на 5 лет. Об этом на заседании Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины заявил Министр обороны Степан Полторак.

"Мы фактически 68% от общего пятилетнего плана за эти два года смогли сделать", – сказал Полторак.  

По его словам, за прошлый год были определены 15 приоритетных проектов оборонной реформы и утверждены соответствующие уставы. 

Кроме того, в прошлом году было принято на вооружение 16 образцов оружия и допущено к эксплуатации 32 образцов военной техники. 

Также было поставлено 8 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники, около 500 тыс. единиц боеприпасов. Также восстановлено более 6 тысяч военной техники.

Министр также отметил, что с января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих увеличено на 30%.

Ранее мы сообщали, что Степан Полторак обозначил приоритеты ведомства на 2019 год.

Также напомним, что Вооруженные силы Украины в 2019 году получат до 20 новых образцов вооружения согласно государственному оборонному заказу.

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Тег реформа, ВСУ, Полторак, Минобороны Украины

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Укринформ

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