Минобороны выполнило план реформирования почти на 70 процентов
Реформы ведомства рассчитаны на 5 лет
Реформа Министерства обороны Украины выполнена на 68% от общего пятилетнего плана, рассчитанного на 5 лет. Об этом на заседании Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины заявил Министр обороны Степан Полторак.
"Мы фактически 68% от общего пятилетнего плана за эти два года смогли сделать", – сказал Полторак.
По его словам, за прошлый год были определены 15 приоритетных проектов оборонной реформы и утверждены соответствующие уставы.
Кроме того, в прошлом году было принято на вооружение 16 образцов оружия и допущено к эксплуатации 32 образцов военной техники.
Также было поставлено 8 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники, около 500 тыс. единиц боеприпасов. Также восстановлено более 6 тысяч военной техники.
Министр также отметил, что с января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих увеличено на 30%.
Ранее мы сообщали, что Степан Полторак обозначил приоритеты ведомства на 2019 год.
Также напомним, что Вооруженные силы Украины в 2019 году получат до 20 новых образцов вооружения согласно государственному оборонному заказу.
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