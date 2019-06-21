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Минобразования изменило сроки проведения творческих конкурсов для абитуриентов

21 июня, 19:54

Учреждения согласовывали с МОН графики творческих конкурсов по определенным специальностям

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Фото: Анатолий Бойко, Сегодня.

В этом году Министерство образования и науки изменило сроки проведения творческих конкурсов для поступления на бакалавра и младшего специалиста на основе полного общего среднего образования.

Порядок, который определяет процедуру конкурса и регистрации на него, был размещен в пятницу на сайте министерства.

"Основная разница организации творческих конкурсов, по сравнению с предыдущими годами, заключается в том, что теперь заведения должны проводить их в несколько потоков. Ранее вузы определяли экзамены по одной специальности, иногда в один день, и абитуриенты, особенно из других регионов, должны были выбирать одно заведение. Сложилась ситуация, когда абитуриент де-юре может подавать 7 заявлений в разные вузы, но де-факто не может реализовать свое право из-за накладки в терминах творческих конкурсов. Сейчас такая проблема снимается", – отметил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Отмечается, что предварительно учреждения согласовывали с МОН графики творческих конкурсов по определенным специальностям. Ознакомиться с ними в каждом отдельном вузе можно в разделе "Вступительная кампания 2019".

Период проведения творческих конкурсов выглядит так: – для поступления на бюджет или контракт – с 1 до 10 июля (обязательно):

- для поступления только на контракт – с 11 до 22 июля (для поступления на бакалавра, решение о проведении принимает заведение)

- для поступления только на контракт – с 11 до 29 июля (для поступления на младшего специалиста, решение о проведении принимает заведение).

В МОН добавили, что еще одной новацией является то, что во время приема заявок заведения не могут требовать сертификатов ВНО, и таким образом снимается зависимость оценки за творческий конкурс от результатов тестирования.

Ранее "Сегодня" подвели краткие итоги тестов и выяснили, что нужно знать абитуриентам перед поступлением в вузы.

Напомним, новости "Сегодня" писали о том, что в этом году на ВНО зарегистрировалось рекордное количество желающих


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Тег контракт, вузы, минобразования, мон , министерство образования, ВНО

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Источник:

Сегодня

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