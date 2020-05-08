Минобразования изменило сроки вступительной кампании

В Министерстве образования и науки приняли решение изменить условия приема на обучение в высшие учебные заведения Украины.

Как сообщили на официальном сайте министерства, изменились сроки проведения вступительной кампании – в 2020 году все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.

Так, выпускники средних школ смогут начать регистрацию электронных кабинетов с 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены.

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Творческие конкурсы и вступительные экзамены будут проводиться с 1 по 12 августа. Рекомендации по зачислению на бюджет будут издавать не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Минобразования также предусмотрело для абитуриентов возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении).

Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать по электронной почте отсканированные копии необходимых документов, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы принести после начала обучения.

Также перенесены сроки регистрации электронных кабинетов для поступающих в магистратуру, приема документов и рекомендаций также перенесены на месяц.

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Кроме того, расширены категории поступающих, которые могут воспользоваться правом на перевод на вакантные места госзаказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвести пропавшим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

В условиях приема также закреплено право иностранцев и лиц без гражданства, в том числе иностранных украинцев, которые постоянно проживают в Украине, лиц, признанных беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к вступлению, как и для граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, когда закончится учебный год в школах в условиях карантина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Школа на карантине: когда будет последний звонок и ВНО".

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Также ранее писалось, что карантин в Украине могут продлить:

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