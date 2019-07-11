Минобразования назвало даты проведения ВНО в 2020 году

Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Министерство образования и науки утвердило график проведения внешнего независимого тестирования в 2020 году.

Основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.

Об этом говорится в приказе Минобразования №947 от 9 июля 2019.

Согласно документу, ВНО в 2020 году состоится:

математика – 21 мая;

украинский язык и литература – 26 мая;

физика – 28 мая;

испанский, немецкий, французский языки – 1 июня;

английский язык – 2 июня;

история Украины – 4 июня;

биология – 9 июня;

география – 11 июня;

химия – 15 июня.

Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля по 24 марта 2020 года. До 30 апреля зарегистрированные лица смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будут указаны место и время сдачи теста.

Напомним, что с 26 июня по 12 июля в Украине проходит дополнительная сессия ЗНО. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Кроме того, в этом году на независимое оценивание зарегистрировалось рекордное количество желающих – более 300 000. К сожалению, в этом году из-за "провала" на ЗНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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