Минобразования опубликовало рейтинги абитуриентов

Результаты размещены в разделе "Широкий конкурс 2019"

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня.

На сайте Министерства образования и науки появились обновленные рейтинги абитуриентов, участвующих в широком конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

"На сайте Минобразования опубликованы обновленные рейтинги абитуриентов, участвующих в широком конкурсе. Списки состоянию на 22 июля 2019 года", – говорится в сообщении.

Они размещены в разделе "Широкий конкурс 2019".

Прием заявлений и документов от абитуриентов о поступлении в высшие учебные заведения для желающих получить степень бакалавра продлится до 18 часов 22 июля. Речь идет об окончании приема заявлений для поступающих только на основе сертификатов ВНО, творческих конкурсов, составленных с 1 по 10 июля, для желающих учиться на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Кто поступил на бюджет – абитуриенты узнают уже 26 июля. До 1 августа должны принести документы в вузы, и в тот же день будет опубликовано – кто прошел на контракт.

Отметим, что из-за "провала" на ВНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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