Минобразования утвердило даты проведения ВНО-2020

Согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) в среду, 20 мая.

Таким образом, тестирование пройдет по:

математике – 25 июня;

украинскому языку и литературе – 30 июня;

физике – 2 июля;

испанскому, немецкому, французскому языках – 6 июля;

английскому языку – 7 июля;

истории Украины – 9 июля;

биологии – 13 июля;

географии – 15 июля;

химии – 17 июля.

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Отмечается, что к 4 июня 2020 зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований, а информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО пройдет 23 июля – 11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа.

Отметим, что в этом году для участия в дополнительной сессии ВНО все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля – 24 марта, смогут это сделать во время дополнительного периода регистрации (25 мая – 9 июня).

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Напомним, что С 12 марта все школы и университеты закрыты. Но учебный процесс не остановился: ученики и студенты учатся в онлайн-режиме. К примеру, с 6 апреля в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина стали учителями для всей Украины.

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От государственного итогового экзамена учеников четвертых и девятых классов освободили.

А когда заканчивать учебный год – решают педагогические советы школ, но не позже 1 июля. Такое разъяснительное письмо Минобразования опубликовало 31 марта. Школы должны отталкиваться от продвижения по учебной программе.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Школа на карантине: когда будет последний звонок и ВНО".

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