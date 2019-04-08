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Минприроды удалось через суд вернуть лося в Красную книгу

Сегодня, 21:18

Соответствующую апелляционную жалобу сегодня рассматривал Шестой апелляционный административный суд

Фото: Pixabay
Минприроды удалось через суд вернуть лося в Красную книгу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e2b/c8a/5c8e2bc8a259d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e2b/c8a/5c8e2bc8a259d.jpg Украина Соответствующую апелляционную жалобу сегодня рассматривал Шестой апелляционный административный суд

Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке зоозащитников сумело выиграть в суде апелляцию и оставить лося европейского в Красной книге.

Об этом в Facebook сообщает зоозащитная организация UAnimals.

По информации на сайте Минприроды соответствующую апелляционную жалобу сегодня рассматривал Шестой апелляционный административный суд.

Напомним, 27 ноября 2018 года Окружной админсуд Киева признал незаконными приказы Минприроды "О запрете охоты на лося" и "О внесении изменений в перечень видов, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)".

После того, как Окружной админсуда Киева отменил приказ о занесении лося европейского в Красную Книгу Украины, зоозащитники заявляют, что эти животные могут полностью исчезнуть с территории Украины. Причем на это не понадобится слишком много времени — речь идет о нескольких десятках лет.

14 декабря в Минприроды сообщили, что подали в Шестой апелляционный админсуд апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева, которым был отменен приказ министерства о занесении лося европейского в Красную книгу Украины.

По данным министра экологии и природных ресурсов Семерака, по состоянию на декабрь 2018 года популяция лося европейского составляла немногим более 3 тыс. особей.

Смотрите видео: В Киевской области спасли лося, который тонул в водоеме:

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Тег суд, лось, красная книга, Минприроды

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