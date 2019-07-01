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Минус "Рудик" и Волк: боевики "Л/ДНР" понесли новые потери

1 июля, 06:30

Дончанин и мариуполец больше не будут стрелять по украинским военным

Боевики "ДНР". Андрей Волк - крайний слева / Фото: Соцсети
Боевики "ДНР". Андрей Волк - крайний слева / Фото: Соцсети.

Местные боевики из т.наз. "армии Л/ДНР", и российские оккупанты на Донбассе продолжают нести потери. Одних украинские военные уничтожают на передовой, другие – гибнут при невыясненных обстоятельствах.

Об этом сообщает проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

По его данным, 28 июня был уничтожен некий 24-летний Андрей Волк из Донецка.

Как сообщает Центр исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", в 2012-м году Волк окончил школу и поступил в ДонНТУ на факультет инженерной механики и машиностроения, однако с осени 2014 года решил поступить в банду "Оплот", где выполнял выполняет обязанности картографа-координатора.

Несмотря на такую внешне "мирную" военную профессию, Волк любил позировать для фото с пулеметом.

Андрей Волк

Также стало известно, что 28 июня был уничтожен 22-летний Николай Ненашев из Краснодона Луганской области, обстоятельства смерти которого требуют уточнения.

По данным центра "Миротворец", он был старшим сержантом в т.наз "армии ЛНР", однако искал себе работу наемником в России. До очередного дня рождения Ненашеву оставался ровно месяц.

Николай Ненашев

Кроме того, стало известно о гибели 33-летнего уроженца Мариуполя Алексея Рудасева (позывной "Рудик"), служившего, судя по всему, в т.наз. "9-м отдельном штурмовом полку морской пехоты ДНР", который ведет боевые действия в районе Мариуполя.

Любопытно, что "Рудик" стал "грузом 200" еще 5 мая, однако обстоятельства его смерти до сих пор требуют уточнения, пишет Necro Mancer.

Алексей Рудасев ("Рудик")

Ранее новости "Сегодня" писали об уничтожении боевиков с позывными "Рубас" и "Малой".

Также писалось о ликвидации боевиков "Черного" и "Македонца".


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Тег Мариуполь, боевики Донбасса, потери боевиков, 9 полк, Necro Mancer

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