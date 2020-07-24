Минюст начал продажу "подарочных сертификатов" на VIP-камеры в СИЗО

Как отмечает Малюська, приобрести сертификат можно прямо с компьютера или смартфона

Министерство юстиции Украины ввело новую услугу – теперь можно заранее оплатить пользование платными камерами в СИЗО. Такие "подарочные сертификаты" глава ведомства Денис Малюська предлагает дарить чиновникам.

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"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу – мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!!" - пишет министр у себя в Facebook.

Как отмечает Малюська, приобрести сертификат можно прямо с компьютера или смартфона.

"Я не уверен есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты – точно наш эксклюзив!" – добавил он.

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Заявление о предоставлении услуги можно подавать как письменно, так и в электронной форме через автоматизированную систему "Он-лайн дом юстиции", осуществив несколько простых шагов:

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перейти на сайт;

выбрать место предоставления услуги (наименование следственного изолятора);

выбрать календарный период (сутки, неделя, месяц), за который намерены оплатить средства за пользование платной услугой;

оплатить стоимость услуги.

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Если в течение указанного срока им не воспользуются, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору.

"Платные камеры Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников", – добавил глава Минюста.

Напомним, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями.

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За счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями, уже сделали первые ремонты в бесплатных камерах.

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