Минюст решил сделать платные камеры повышенного комфорта в СИЗО

По словам министра, на данное время в Украине есть СИЗО с камерами различного уровня удобства

В рамках реформы пенитенциарной системы в украинских СИЗО могут появиться платные камеры с повышенным комфортом.

Об этом рассказал глава Минюста Денис Малюська в видеообращении.

"С инфраструктурой у нас все плохо… Мы будем привлекать средства из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта", — отметил он.

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По словам министра, на данное время в Украине есть СИЗО с камерами различного уровня удобства, лучшие из которых, по слухам, предлагаются за взятки.

В связи с этим в Минюсте решили сделать так, чтобы эти средства официально попадали в специальный фонд и использовались в дальнейшем для обновления инфраструктуры.

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В министерстве ожидают, что Кабинет министров примет соответствующее постановление о создании платных камер на заседании правительства 22 апреля.

Ранее министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил следственный изолятор и колонии №86 и №1 в Виннице. Он назвал "вполне удовлетворительными" условия содержания людей, однако с несколькими исключениями.

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Кроме того, ранее Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы. Полученные от продажи деньги он планирует направить на улучшение условий содержания заключенных. Распоряжаться деньгами будет Минюст.

А о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО смотрите в сюжете:

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