Минюст вводит новые стандарты, Европарламент следит за выборами в Украине и ситуацией в Венесуэле: главные темы дня
В четверг, 28 марта, определились главные темы, за которыми будет пристально следить мировая и украинская пресса
В течение четверга, 28 марта, определились главные темы, которые получат свое развитие и станут объектом для пристального внимания СМИ.
Евродепутат Ребекка Хармс приезжает в Украину, чтобы наблюдать за выборами президента в первом туре. Запланированы встречи с членами Центральной избирательной комиссии и СМИ.
Директор Госбюро расследований Романа Труба отчитается о работе ведомства за 2018 и три месяца 2019 года.
Министр юстиции Павел Петренко запустит первый "Центр выполнения решений" по евростандартам работы судов и переходу Госисполнительной службы к европейскому уровню сервиса.
Венесуэла стала новым полем противостояния США и России. Трамп призвал Кремль убрать своих военных и заявил о "всех вариантах" реагирования на размещение военных РФ в Каракасе.
Европарламент собирается на важное заседание. На повестке дня – голосование по резолюции о чрезвычайном положении в Венесуэле.
Какими были главные темы среды, 27 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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