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Минюст вводит новые стандарты, Европарламент следит за выборами в Украине и ситуацией в Венесуэле: главные темы дня

Сегодня, 11:36

В четверг, 28 марта, определились главные темы, за которыми будет пристально следить мировая и украинская пресса

Минюст вводит новые стандарты, Европарламент следит за выборами в Украине и ситуацией в Венесуэле: главные темы дня Украина В четверг, 28 марта, определились главные темы, за которыми будет пристально следить мировая и украинская пресса

В течение четверга, 28 марта, определились главные темы, которые получат свое развитие и станут объектом для пристального внимания СМИ.

Евродепутат Ребекка Хармс приезжает в Украину, чтобы наблюдать за выборами президента в первом туре. Запланированы встречи с членами Центральной избирательной комиссии и СМИ.

Директор Госбюро расследований Романа Труба отчитается о работе ведомства за 2018 и три месяца 2019 года.

Министр юстиции Павел Петренко запустит первый "Центр выполнения решений" по евростандартам работы судов и переходу Госисполнительной службы к европейскому уровню сервиса.

Венесуэла стала новым полем противостояния США и России. Трамп призвал Кремль убрать своих военных и заявил о "всех вариантах" реагирования на размещение военных РФ в Каракасе.

Европарламент собирается на важное заседание. На повестке дня – голосование по резолюции о чрезвычайном положении в Венесуэле.

Какими были главные темы среды, 27 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Тег Венесуэла, минюст, труба, ребекка хармс, павел петренко, Выборы президента Украины 2019

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