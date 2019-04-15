Минздрав будет следить за ценами на лекарства: чего ждать украинцам

Министерство здравоохранения будет регулировать цены на популярные препараты и лекарства для тяжелобольных

Фото: С. Николаев.

Кабмин ввел госрегулирование цен на препараты из Национального перечня лекарств. С 1 июля Министерство здравоохранения будет устанавливать граничные цены на 427 медикаментов, которые украинцы принимают чаще всего.

Какие препараты подешевеют и для кого, разобрался сайт "Сегодня".

Вместо 1000 препаратов – 427

Минздрав будет регулировать цены лекарств только из Национального перечня. Это список препаратов, которые пациент может получить в больницах бесплатно. Старая версия Нацперечня включала более 1000 медикаментов. Многие из них не используют в других странах и имеют более эффективные аналоги. Например, в 2016-м из госбюджета закупили на 70 млн грн экстрактов плодов дикой моркови, хмеля, мяты перечной, хлорофилипта и других подобных средств. Такие препараты, в лучшем случае, убирают симптомы. Зато на жизненно необходимые лекарства денег в госбюджете не хватало – пациенты покупали их за свой счет.

В 2017-м Минздрав обновил Национальный перечень лекарств. Теперь в нем 427 препаратов от распространенных и тяжелых болезней. Нынешний список лекарств не окончательный – его пересматривают каждый год. Новый перечень составляли, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, поясняют в ведомстве. Из всех препаратов 60 – популярные лекарства, которыми пользуются украинцы. А в закупках на них тратят 80% средств госбюджета.

А чтобы цены на лекарства из Нацперечня не были завышенными, ведомство установит граничную цену на каждый из препаратов.

Цены на лекарства будут сравнивать с заграничными

Цены будут регулироваться по референтной модели. Минздрав сравнит цены на лекарства из Нацперечня в пяти странах: Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. Так же регулируются цены на препараты по программе "Доступные лекарства". Цена препарата в Украине не должна быть выше. А поскольку уровень доходов ниже, средняя цена будет умножаться на коэффициент 0,8. Это и будет граничная цена.

Однако это касается только препаратов, которые закупают за счет государства. То есть, те лекарства, которые пациенты получают на стационарном лечении в больнице. И если закупка препарата на год превышает 5 млн грн.

Цены в аптеках будут регулироваться по-другому. Минздрав вводит систему регрессивных наценок. То есть, чем дороже препарат, тем меньшую наценку аптека может установить. На лекарство до 100 грн аптека может установить надбавку 25%. Если препарат стоит от 100 до 500 грн – 20%. От 500 до 1000 – 15%. Выше 1000 грн – максимальная надбавка не может превышать 10%. Такой механизм должен убрать явление, когда аптекарь специально убеждает купить самый дорогой препарат среди аналогов, отмечают в ведомстве.

В Минздраве подсчитали, что госрегулирование цен на популярные препараты поможет сэкономить 214 млн грн. Это позволит закупить больше лекарств для больниц, которые получат пациенты. Но есть другая проблема – часто медучреждения скрывают лекарства от больных.

Как проверить наличие лекарств в больнице

66% украинцев дают оценку "плохо" обеспеченности больниц лекарствами, говорится в исследовании "Индекс здоровья. Украина – 2018". В частности, это связано с тем, что пациенты не могут проверить, есть ли лекарства в больнице на самом деле.

В Минздраве придумали, как решить вопрос. Ведомство обязало больницы отчитываться о наличии лекарств. Такая норма прописана в приказе № 509 "Об осуществлении мероприятий по контролю использования лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за бюджетные средства". Каждое медучреждение должно размещать информацию об остатках лекарств на своих сайтах или на порталах местной власти. Информация должна обновляться еженедельно.

А если данных о препаратах нет, пациент может отправить запрос главврачу или в государственную областную администрацию.

Кроме того, существует несколько ресурсов, на которых можно проверить наличие бесплатных лекарств.

liky.ua – можно проверить наличие лекарств в 13 областях: Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Луганской, Донецкой и в г. Киев. В остальных регионах проверка на стадии запуска. Информация обновляется раз в месяц.

likycontrol.org.ua – на сайте можно проверить наличие препаратов для онкобольных. Также можно проверить купленный в аптеке препарат, не был ли он закуплен за счет государства.

eliky.in.ua – охватывает все регионы, однако на сайте представлены данные не по всем больницам. Также на сайте можно найти аптеки, которые берут участие в программе "Доступные лекарства".

За последние время Минздрав ввел и другие нововведения. Так, с 1 апреля "Доступными лекарствами" занимается Национальная служба здоровья Украины, а рецепты на препараты можно получить по SMS. А до конца года Минздрав реформирует "скорую" и введет "электронные медкарты".

Отметим также, что зарегистрировать лекарства в Украине теперь будет значительно проще:





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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.