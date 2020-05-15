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Минздрав дает брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция

15 мая, 09:14

Сергей Мартынец

Украина продолжает борьбу с эпидемией и получается неплохо

Министерство здравоохранения проводит традиционный онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине. Сначала выступит министр здравоохранения Максим Степанов. Потом его заместительница Ирина Микичак расскажет о результатах поездки во Львовскую, Тернопольскую и Хмельницкую области.

Напомним, по состоянию на утро 14 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 16 847 случаев COVID-19, из которых летальных – 456. Только за вторник количество инфицированных выросло на 422 человека. Также болезнь подтверждена у 48 военных. Стоит отметить, что впервые за время эпидемии в Украине количество выздоровевших за сутки превысило количество заразившихся. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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А тем временем госпредприятие "Новатор" создало аппарат искусственной вентиляции легких. По словам Максима Степанова, ранее они даже получили разрешение на производство аппаратов ИВЛ. Вот только в Сети уже высмеяли медицинский прибор. Появилось фото украинского аппарата ИВЛ, который одобрен Минздравом.

Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя в интервью сайту "Сегодня" рассказывала, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса. По ее словам, кроме самого вируса, нужны дорогостоящие специальные животные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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