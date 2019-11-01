Минздрав: до конца года во всех регионах заработает единая диспетчерская

К концу 2019 году во всех регионах будет единственная диспетчерская, – Минздрав Украины подписал все необходимые документы.
Об этом министерство сообщило в Facebook.
Благодаря этому становится возможным уменьшить время обработки вызова от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;
- улучшить норматив проезда на экстренные случаи – до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;
- в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;
- собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи.
Кроме того, сайт "Сегодня" публиковал календарь профилактических прививок детям в 2019 году, который предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний.
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