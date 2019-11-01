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Минздрав: до конца года во всех регионах заработает единая диспетчерская

1 ноября, 21:22

Благодаря этому становится возможным уменьшить время обработки вызова

/ Фото: Pixabay

К концу 2019 году во всех регионах будет единственная диспетчерская, – Минздрав Украины подписал все необходимые документы.

Об этом министерство сообщило в Facebook.

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Благодаря этому становится возможным уменьшить время обработки вызова от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;

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  • улучшить норматив проезда на экстренные случаи – до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;
  • в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;
  • собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи.

Кроме того, сайт "Сегодня" публиковал календарь профилактических прививок детям в 2019 году, который предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний.

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медицина документы Минздрав скорая помощь диспетчеры

Источник: Сегодня

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