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Минздрав изменил правила для выписки из больниц пациентов с COVID-19

10 июня, 11:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ранее перед выпиской пациенту делали два ПЦР-теста

Министерство здравоохранения изменило подходы к выписке больных COVID-19 и снятию диагноза коронавирус после выздоровления. Об этом на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Ранее критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня этими критериями являются: отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест", – сказал Ляшко.

Как известно, Украина переходит к очередному этапу ослабления карантина. С сегодняшнего дня разрешается проведение культурных мероприятий, открытие отелей и баз отдыха.

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Согласно последним данным Центра общественного здоровья в Украине зафиксировано 28 381 случаев заболевания COVID-19. 12 769 человек выздоровели, 833 – умерли. На амбулаторном лечении 19 614 пациентов. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких понадобилось 304 пациентам.

О том, как украинцы придерживаются правил карантина, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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