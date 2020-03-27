Минздрав о коронавирусе в Украине: онлайн-трансляция брифинга

Министерство здравоохранения дает очередной брифинг по ситуации в Украине с коронавирусом и мерах предотвращения распространения инфекции.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 22:00 26 марта в Украине было лабораторно подтверждены почти 200 случаев коронавируса. На данный момент пять смертей. Ранее сообщалось об одном вылечившемся от вируса, а в четверг в Черновицкой ОГА сообщили, что еще три пациента выздоровели. Смотрите подробней карту заболевших на коронавирус по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 марта

Отметим, что и в оккупированном Крыму ситуация ухудшается. Так называемый "министр" здравоохранения полуострова Игорь Чемоданов заявил, что госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039 человек. В то же время он не уточнил, есть ли случаи заболевания конкретно на COVID-19. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обратился к крымчанам из-за коронавируса.

Также глава государства 26 марта записал очередное видеообращение к украинцам, в котором пообещал и дать отпор невидимому врагу, и прокомментировал скандал с VIP-палатами в Александровской больнице:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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