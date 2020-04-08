Минздрав обнародовал правила самоизоляции для зараженных коронавирусом

Уже стало известно, что карантин в апреле точно не отменят, поэтому еще придется немного дольше посидеть дома. В то же время в Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации для тех, кто заражен коронавирусом в легкой форме и проходит лечение дома на изоляции.

В ЦОЗ отметили, что людям с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. В этом случае необходимо соблюдать ряд правил. Медики рекомендуют регулярно проветривать помещение, а ухаживать за больным должен человек, которые не относится к группе риска (не пенсионер) и обязательно находиться рядом с больным в маске. Использованные маски, перчатки, салфетки нужно выкидывать в отдельный контейнер.

Также члены семьи должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее одного метра от пациента. Лица, кормящие грудью, должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком. Необходимо ограничить передвижение зараженного коронавирусом по дому – речь идет о местах общего пользования.

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После любых контактов с больным необходимо тщательно мыть руки с мылом и вытирать одноразовым полотенцем (салфетками). Избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и т.п.. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует.

Важно ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моечно-дезинфицирующим средством. Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется использовать температуру 60-90 градусов и обычные стиральные порошки.

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Медики призывают людей с симптомами болезни оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.

"Если у члена семьи возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ними следует обращаться как с подозрительными на инфицирование SARS-CoV-2. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к семейному врачу. Если вы не знаете, к кому обратиться, звоните на горячую линию Центра общественного здоровья для консультации по коронавирусной инфекции: 0-800-505-840", – говорят в ЦОЗ.

Отметим, что в Украине прогнозируют пик заболеваемости и смертности на вторую половину апреля, начиная с 14-15 числа. Эксперты говорят, что на пике заболеваемость может резко возрасти до нескольких десятков тысяч, а смертность – в районе двух тысяч человек. В свою очередь в Минздраве рассказывали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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