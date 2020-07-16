Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантин

В Украине по состоянию на утро 16 июля Киев и семь областей не соответствуют необходимым показателям для ослабления карантина, которые установило Министерство здравоохранения. В список "красных" добавились Черновицкая область и столица. Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Реклама

Так, пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий город Киев (динамика), Винницкая (динамика), Волынская (процент выявления), Донецкая (охват тестированием), Закарпатская (загруженность больниц и процент выявления), Харьковская (процент выявления), Черновицкая (динамика) и Черниговская области (охват тестированием).

Данные с оккупированных территорий отсутствуют.

В тренде Эпидемия коронавируса набирает обороты в Украине: более 800 зараженных за сутки

Напомним, вчера, 15 июля, в Закарпатской и Волынской области ослабили карантин. Власти продлили время работы кафе и ресторанов до 23:00.

Реклама

Кстати, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли посещать заведения общественного питания:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама