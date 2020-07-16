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Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантин

16 июля, 11:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Закарпатская область не соответствует двум критериям

В Украине по состоянию на утро 16 июля Киев и семь областей не соответствуют необходимым показателям для ослабления карантина, которые установило Министерство здравоохранения. В список "красных" добавились Черновицкая область и столица. Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

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Так, пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий город Киев (динамика), Винницкая (динамика), Волынская (процент выявления), Донецкая (охват тестированием), Закарпатская (загруженность больниц и процент выявления), Харьковская (процент выявления), Черновицкая (динамика) и Черниговская области (охват тестированием).

Данные с оккупированных территорий отсутствуют.

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Напомним, вчера, 15 июля, в Закарпатской и Волынской области ослабили карантин. Власти продлили время работы кафе и ресторанов до 23:00.

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Кстати, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли посещать заведения общественного питания:

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Киев карантин Минздрав Украина коронавирус

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