Минздрав обновил список стран "зеленой" зоны: любимых курортов стало больше

Несмотря на то, что Украина продолжает бить антирекорды по коронавирусу, Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по COVID-19. Об этом 14 августа Госагентство по развитию туризма Украины сообщает на своей Telegram-странице.

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Как оказалось, Азербайджан, а также столь любимые украинскими туристами Польша, Нидерланды, ОАЭ и Франция, – входят в "зеленую" зону. Зеленым цветом манит украинцев и Болгария, покинувшая "красную" зону. Также в "зеленой" зоне остаются Египет, Турция и Хорватия.

В то же время ГАРТ предупреждает, что Албания и Черногория, куда могут улететь на отдых украинцы, – в "красной" зоне.

Агентство также напоминает, что после возвращения с отдыха в странах "красной" зоны украинцы должны уйти на самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома". Досрочно прекратить самоизоляцию можно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

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Иностранцам обязательно иметь страховой полис, покрывающий COVID-19.

С полным перечнем государств с широким распространением COVID-19 по состоянию на 14 августа 2020 года можно ознакомиться в таблице на сайте Минздрава.

Сайт "Сегодня" сообщал, что днем ранее 42 страны включили Украину в "зеленый список".

Также писалось, что украинцам для въезда во многие страны все еще необходимо иметь на руках отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Как его сделать правильно, смотрите в видеосюжете:

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