Минздрав одобрил еще один препарат для лечения больных COVID-19

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения пациентов с коронавирусом и разрешило, среди прочего, применять препарат "Фавипиравир". Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что теперь определен более четкий алгоритм применения лекарственных средств. Эти изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских ведущих врачей и экспертов.

"Над обновлением протокола лечения больных COVID-19 мы работаем постоянно. В круглосуточном режиме отслеживаем лучший практический опыт других стран в борьбе с коронавирусом, а также собственный, и будем при необходимости вносить в протокол изменения для более эффективного результата лечения. В частности, сегодня наши специалисты определили более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат "Фавипиравир", – отметил Степанов.

Реклама

В обновленном протоколе указана подробная информация о дозировках препаратов и что делать врачам в случае ухудшения состояния пациентов. Обновлены и противопоказания в лечении.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 10 апреля и все подробности из регионов

Как сообщали новости "Сегодня", украинцам разрешили лечиться от коронавируса "запрещенными" препаратами. Речь идет об иностранных препаратах, которые не предназначены для лечения коронавирусных больных, но подтвержден их эффект в борьбе с этим недугом.

На днях стало известно, что Украина получит 320 тысяч таблеток "Плаквенил" для лечения больных COVID-19. Эта партия рассчитана на лечение более 22 тысяч пациентов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама