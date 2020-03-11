Минздрав отчитался о покупке экспресс-тестов для выявления коронавируса

Всего закуплено 19600 упаковок тестов и это позволит протестировать более 90 тысяч человек

Министерство здравоохранения Украины закупило экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook в среду, 11 марта.

Всего было закуплено более 19 тысяч упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать более 90 тысяч человек.

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"За средства Минздрава осуществлена закупка быстрых тестов на коронавирус COVID-19. В частности, уже приобретено 19 600 упаковок, это позволит протестировать более 90 000 человек. Мы закупаем быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", - сообщили в Минздраве.

Ранее в Минздраве заверили, что все регионы Украины обеспечат тестами, чтобы оперативно определять инфекцию. В несколько регионов Украины будут направлены дополнительные экспресс-тесты по обнаружению коронавируса COVID-19, которые позволят проверять подозрения на местном уровне.

Напомним, в Киев 10 марта поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, но до конца недели число должно увеличиться до пяти тысяч.

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