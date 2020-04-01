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  1. Последние новости Украины

Минздрав озвучил неожиданную статистику по заражению коронавирусом

1 апреля, 00:41

Елена Вус

Около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для COVID-19

В Украине около 15% инфицированных коронавирусом COVID-19 – граждане в возрасте от 11 до 30 лет.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо".

"Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине – люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины относительно мер против инфицирования коронавирусом", – говорится в сообщении.

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В Минздраве отмечают, что, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что ребенок также может заразиться коронавирусом. Но по статистике, среди всех заболевших деток всего 1%. Летальных случаев среди детей не зафиксировано.

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Напомним, что ранее мы писали о том, чем отличаются симптомы гриппа и коронавируса.

Также ученые уточнили, на какой день проявляются симптомы коронавируса. Выяснилось, что у менее, чем у 2,5% зараженных симптомы проявятся за 2,2 суток, а предполагаемый средний инкубационный период – 5,1 суток. У 97,5% инфицированных симптомы проявились в течение 11,5 дней.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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статистика Минздрав молодежь заражение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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