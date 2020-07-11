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Минздрав позволил ослабить карантин в Харьковской области

11 июля, 13:20

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Харькове уже разрешили работу кинотеатров

После рекордных показателей по выздоровлению украинцев от коронавируса в харьковском регионе позволили ослабить карантин. В то же время шесть областей остаются не готовыми к смягчению ограничений.

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Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

В частности, не готовыми остаются Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская области.

Стоит напомнить, что готовность к ослаблению карантина в Минздраве оценивают по четырем показателям:

- загруженности коек пациентами с COVID-19 (должна быть менее 50%);

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- среднему количеству тестирований (не менее 24 на 100 тысяч населения за последние 7 дней);

- коэффициенту обнаружения случаев инфицирования (менее 11%);

- показателю динамики роста инфицированных COVID-19 (менее 10%).

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По состоянию на утро 11 июля в Украине COVID-19 был подтвержден у 52 843 человек, за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 800 человек.

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Между тем в Харькове уже разрешили работу кинотеатров, при условии, что зрители будут в масках и соблюдать социальную дистанцию, а в самих учреждениях – проводить дезинфекцию.

Кроме того, развлекательные заведения обязали закрываться до 23:00.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним также, что ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.

Безопасно ли сейчас в ресторанах – подробности смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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