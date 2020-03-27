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  1. Последние новости Украины

Минздрав предлагает "стучать" на нарушителей самоизоляции в Украине

27 марта, 22:01

Елена Кузьмич

Если вы видите, что человек во время самоизоляции нарушает санитарно-гигиенические нормы, то сообщите об этом в правоохранительные органы

В Минздраве Украины рекомендуют помогать соседям, которые вернулись из-за границы и одновременно сообщать о нарушениях самоизоляции в правоохранительные органы.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

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Самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех граждан, вернувшихся из-за рубежа. Это поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

"Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы. Это забота о вашем здоровье и здоровье ваших детей, родителей и окружающих", – говорится в сообщении.

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Напоминаем, штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17000 гривен до 34000 гривен.

"Помогите соседям, которые вернулись из-за границы, оставаться дома. Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям МЗ. Будьте доброжелательными и внимательными к ним", – одновременно советуют чиновники.

Ранее сообщалось о том, людей какого возраста выбирает болезнь. Старшая возрастная группа населения Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины.

Также мы писали о том, почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин соседи Минздрав коронавирус самоизоляция

Источник: Сегодня

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