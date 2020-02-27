Минздрав предупредил: сразу отличить симптомы коронавируса от гриппа невозможно

В МОЗ также рассказали о способах предотвращения коронавируса

Симптомы гриппа и коронавируса невозможно отличить сразу. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя ситуацию с распространением коронавируса, сообщает Укринформ.

"Отличить сразу симптомы гриппа и коронавируса невозможно… Ранее было, например, когда появлялись температура, кашель и другие симптомы пневмонии тяжелой, тогда сразу этот случай относили к подозрительным и дальше происходил опрос: посещал ли человек Китайскую Народную республику, а сейчас расширен перечень стран, которые зафиксированы как внутренние страны передачи", - отметил Ляшко.

При этом он напомнил, что способами предотвращения коронавируса является соблюдение правил личной гигиены, а также "защита расстоянием", когда с человеком, который имеет симптомы гриппоподобного заболевания, необходимо общаться на расстоянии в полтора-два метра, проветривание помещений и влажная уборка.

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Ранее сообщалось, что в Китае растет количество людей, которые повторно заразились коронавирусом.

Тем временем Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации как защититься от коронавируса COVID-19.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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