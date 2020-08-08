Минздрав предупредил украинцев: карантин станет еще жестче

Из-за рекордных показателей распространения коронавирусной инфекции, которые в Украине фиксируют уже четвертый день подряд, Минздрав будет требовать усилить контроль соблюдения эпидемиологических правил.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 8 августа на онлайн-брифинга.
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Он напомнил, что 7 августа в стране были установлены антирекорды и по суточному количеству случаев COVID-19 (1489), и по госпитализированным пациентам, которые находятся в тяжелом или состоянии средней тяжести. Кроме того, накануне очень много заболевших скончались – 27 человек.
"Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я обращусь к своим коллегам, которые отвечают в том числе за контроль ограничительных мер ... касательно усиления контроля всех правил, которые установлены в нашей стране, всех ограничительных мер", – предупредил Степанов.
Он назвал это "непопулярными", но необходимыми шагами, чтобы сохранить жизни украинцев.
Напомним, по состоянию на 8 августа в Украине зарегистрировали 79 750 случаев COVID-19, из которых 1879 привели к летальному исходу. Кроме того, 34 216 пациентов уже выздоровели.
Ранее из-за нарастающих масштабов распространения заболевания усилить карантинные меры в Киеве пригрозил и мэр столицы Виталий Кличко.
Уровень заболеваемости около тысячи человек в сутки держится в Украине уже больше недели. При этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предсказывает новую вспышку коронавируса в октябре – из-за наступления сезона острых респираторных заболеваний.
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