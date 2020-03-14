Минздрав призывает украинцев оставаться дома во время карантина

Минздрав просит не забывать простые правила, которые спасают жизни

Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19.

"Самоизоляция – самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", – говорится в сообщении пресс-службе Минздрава в Facebook.

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Также, на странице ведомства в Facebook для пользователей появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку "ОстаюсьДома".

Кроме того, Минздрав просит не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

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"Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минздрав будет присылать украинцам информацию о коронавирусе с помощью SMS. В сообщениях будут краткие рекомендации относительно личной гигиены и предотвращения COVID-19.

Кроме того, в субботу, 14 марта, в Украине обработали уже 18 образцов с подозрением на коронавирус, ни одного положительного результата, т. е. подтверждения COVID-19, нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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