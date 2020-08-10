Українська
$ 27,65
32,68
  1. Последние новости Украины

Минздрав расширил список "зеленых" стран: с кого сняли ограничения

10 августа, 16:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украина отменила ограничения для въезда из пяти других стран

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, которые входят в "красную" и "зеленую" эпидемиологические зоны из-за распространения коронавирусной инфекции.

Реклама

Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, в обновленный список "зеленых стран" попали Австрия, Грузия, Литва, Словакия и Канада.

Из курортных стран "зелеными" остаются Египет, Турция и Хорватия, а Албания, Болгария и Черногория по-прежнему "красные". То есть, после возвращения из них украинцам придется 14 дней провести в самоизоляции с применением приложении "Дій вдома" или получить отрицательный результат ПЦР-теста.

Читайте также: Кипр, Грузия и Греция: когда эти страны откроют границы для украинских туристов

Полный список указан в таблице "зеленых" и "красных" стран на сайте Минздрава.

В тренде
В списке "красных" снова изменения: в каких областях Украины нельзя смягчать карантин
Реклама

Напомним, на прошлой неделе власти Черногории упростили въезд для украинцев, отменив все ограничения и дополнительные условия для наших сограждан.

Также мы писали, что на прошлой неделе Евросоюз обновил список стран, граждане которых могут въезжать в ЕС для любых потребностей, однако Украины среди них опять не оказалось.

Украинцам же для въезда во многие страны все еще необходимо иметь на руках отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Как его сделать правильно, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм карантин путешествия коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с Донбассом
Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с ДонбассомПолитика
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследований
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследованийПроисшествия
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять