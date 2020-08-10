Минздрав расширил список "зеленых" стран: с кого сняли ограничения

Украина отменила ограничения для въезда из пяти других стран

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, которые входят в "красную" и "зеленую" эпидемиологические зоны из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, в обновленный список "зеленых стран" попали Австрия, Грузия, Литва, Словакия и Канада.

Из курортных стран "зелеными" остаются Египет, Турция и Хорватия, а Албания, Болгария и Черногория по-прежнему "красные". То есть, после возвращения из них украинцам придется 14 дней провести в самоизоляции с применением приложении "Дій вдома" или получить отрицательный результат ПЦР-теста.

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Полный список указан в таблице "зеленых" и "красных" стран на сайте Минздрава.

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Напомним, на прошлой неделе власти Черногории упростили въезд для украинцев, отменив все ограничения и дополнительные условия для наших сограждан.

Также мы писали, что на прошлой неделе Евросоюз обновил список стран, граждане которых могут въезжать в ЕС для любых потребностей, однако Украины среди них опять не оказалось.

Украинцам же для въезда во многие страны все еще необходимо иметь на руках отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Как его сделать правильно, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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