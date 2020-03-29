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  1. Последние новости Украины

Минздрав рассказал украинцам, в каком возрасте самые высокие шансы подхватить коронавирус

29 марта, 18:16

Татьяна Очеретяна

Самое большое количество зараженных - люди от 31 года до 40 лет

В Минздраве рассказали, что по состоянию на 29 марта в Украине больше на COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 года до 40 лет.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", – заявил во время брифинга заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме этого, в Украине уже есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших на COVID-19.

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Статистика заболевания по возрастным группам в Украине:

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 29 марта
  • От 0 до 10 лет – 5,4%;
  • От 11 до 20 лет – 4,5%;
  • От 21 до 30 лет – 12,5%;
  • От 31 до 40 лет – 22,4%;
  • От 41 до 50 лет – 20,4%;
  • От 51 до 60 лет – 21,3%;
  • От 61 до 70 лет – 11,9%;
  • От 71 до 80 лет – 1,4%;
  • От 81 до 90 лет – 0,2%;

Напомним, что раньше Ляшко рассказывал, что меньше всего в Украине пострадала основная группа риска – пенсионеры. В основном заражаются украинцы в возрасте 30-49 лет.

Кроме того, главный государственный санврач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине инфицированных COVID-19, которые переносят вирус в легкой форме, не будут госпитализировать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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