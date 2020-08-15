Минздрав: регионам нужно готовиться ко второй волне коронавируса

Украинским медикам, на фоне новых антирекордов по числу заболевших, необходимо готовиться к новым вспышкам коронавируса и к приему пациентов в больницах второй волны.

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Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, Минздрав призвал все регионы срочно провести необходимые меры по подготовке для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

"Для этого комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые приобщаются к лечению больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия обратила внимание на стремительный рост заболевания в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской областях. Местным властям рекомендовали усилить информирование населения и меры предосторожности.

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Напомним, всего в Украине коронавирус обнаружили у 89 719 человек. Инфекция уже унесла жизни 2044 наших граждан (33 за последние сутки). Выздороветь удалось 47 430 инфицированным (633 за последние сутки).

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области закрыли на карантин детский садик №16. Накануне у мужа одной из воспитательниц обнаружили коронавирус.

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