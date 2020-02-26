Минздрав снял для украинцев мультфильмы про коронавирус

Украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашель

Министерство здравоохранения Украины обнародовало видеоматериалы, в которых разъясняется, что такое коронавирус COVID-19 и как от него защититься.

Так, украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта и так далее.

Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно обрабатывать мясные продукты.

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В Минздраве также предупредили, что реклама лекарств от нового коронавируса, которая появилась в интернете, – это фейк. В ведомстве напомнили, что заразится новым вирусом через посылки из Китая невозможно.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.

Вспышка коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. На данный момент коронавирус обнаружен уже в 39 странах.

Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, если вирус прорвется на территорию нашей страны, ничего страшного не случится.

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