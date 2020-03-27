Минздрав создает спецбригады для тестирования на коронавирус дома: подробности

Мобильные бригады из водителя и медработников будут созданы при больницах

При больницах появятся мобильные бригады, которые будут проводить тесты на коронавирус на дому. Об том сообщил заместитель министра здравоохранении, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории", - сказал он.

По словам Ляшко, такой подход уменьшит необходимость для украинцев посещать либо семейного врача, либо больницу, чтобы сдать анализ на COVID-19.

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Согласно последним данным, в Украине официально подтверждено 218 случаев заражения COVID-19, пять человек умерли, четверо людей, в частности один ребенок, выздоровели.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 марта

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец дал мрачный прогноз по коронавирусу, заявив, что число жертв будет расти.

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