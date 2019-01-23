Минздрав созывает спецкомиссию из-за возможной эпидемии кори – Супрун
Чтобы объявить эпидемию, необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности.
Министерство здравоохранения до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии из-за возможной эпидемии кори в Украине. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
"Министерство здравоохранения не объявило эпидемию: сейчас есть вспышка кори. Мы сейчас смотрим, какие есть показатели, перейдет ли она (корь – ред.) на уровень эпидемии", – отметила Супрун.
И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что для решение об объявлении эпидемии принимает специальная комиссия. И для этого необходимо необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности.
"Чтобы объявить эпидемию мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, время ли уже объявлять эпидемию", – добавила Супрун.
Стоит отметить,что в случае объявления эпидемии, у министерства есть больше полномочий по закупке большего количества вакцин, расширения списка лиц, которые могут получать вакцину.
Напомним, как сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак с начала 2019 года более 800 киевлян заболели корью. больше всего заболело людей в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах, наименьшее количество заболевших в Подольском районе. Он уточнил, что январе, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 844 случая кори, в том числе 411 детей. Кроме того, в этом месяце зарегистрировали 13 вспышек кори. Среди пострадавших воспитанники детсада, студенты и работники медицинского учреждения.
ак известно, в Украине продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью. Так, 9 января мы писали, что в Ровенской области от кори умер мужчина. 49-летний мужчина не был вакцинирован от болезни.
Так, с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.
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