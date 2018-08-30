Минздрав выступил против проведения школьных линеек

Сегодня, 23:42

По данным министерства, в развитых странах мира нет линеек на 1 сентября

pixabay.com
pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины заявило, что школьные линейки является риском как для физического здоровья детей, так и для психологического.

Как отметили в ведомстве, школьные линейки опасны из-за того, что дети могут потерять сознание, получить тепловой удар, ожог кожи или даже инфекцию.

"В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать блевать, чувствовать себя дезориентированным. Так же не прибавит здоровья стояние под дождем", – пояснили в Минздраве.

По данным медиков, наибольшая активность опасных ультрафиолетовых лучей чаще всего приходится на время проведения школьных линеек (с 10 утра до 4 дня). И всего лишь 15 минут под их прямым влиянием в разы увеличивает риск возникновения рака кожи и некоторых нарушений зрения. При этом тень не обеспечивает полной защиты от солнца.

В то же время в закрытых помещениях повышается риск инфицирования всех детей от одного ребенка, который является источником инфекции. Плохо вентилируемые помещения могут привести к потере сознания и другим нарушениям здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кроме того, как отметили в Минздраве, школьная линейка, во время которой детей заставляют долго стоять и не двигаться в толпе незнакомцев, провоцирует стресс, особенно у самых маленьких.

"Минздрав Украины призывает местные власти, руководителей школ, учителей и родителей уберечь детей и их родных от неоправданных рисков", – отметили в ведомстве.

По данным министерства, в развитых странах мира нет линеек на 1 сентября.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины до сих пор не смогли назвать причину массового отравления детей и взрослых на школьной линейке в Черкассах, которое произошло утром 8 мая.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.
дети, 1 сентября, Минздрав, первое сентября, линейка

Вы сейчас просматриваете новость "Минздрав выступил против проведения школьных линеек ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

В новом учебном году на первом месте у преподавателей будет внутренний мир ребенка. Фото: city.kharkov.ua

Первый звонок в Харькове пройдет под наблюдением и с реформами

Сегодня, 06:36

"Сегодня" узнала, как изменятся харьковские школы, которые откроют двери ученикам 3 сентября

Одесса

В области. Первоклашки будут грызть гранит науки в новом здании. Фото: oda.odessa.gov.ua

Первое сентября: в Одесской области строят новую школу, а 28 учебных заведений будут работать в две смены

21 Августа, 06:00

В сентябре одесские школы и сады примут больше 131 000 детей
Загрузка...

Экономика

Форма подорожала, а кеды подешевели: во сколько обойдется собрать ребенка в школу

13 Августа, 07:28

Сейчас можно купить самое необходимое, а остальное — когда начнутся скидки

Харьков

Фото: pixabay.com

Школьный шопинг: родители объединяются в группы для совместных покупок

13 Августа, 05:36

Собирая ученика, харьковчане рекомендуют экономить в стоках, на рынках и в сети
Загрузка...