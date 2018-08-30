Минздрав выступил против проведения школьных линеек

По данным министерства, в развитых странах мира нет линеек на 1 сентября

Министерство здравоохранения Украины заявило, что школьные линейки является риском как для физического здоровья детей, так и для психологического.

Как отметили в ведомстве, школьные линейки опасны из-за того, что дети могут потерять сознание, получить тепловой удар, ожог кожи или даже инфекцию.

"В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать блевать, чувствовать себя дезориентированным. Так же не прибавит здоровья стояние под дождем", – пояснили в Минздраве.

По данным медиков, наибольшая активность опасных ультрафиолетовых лучей чаще всего приходится на время проведения школьных линеек (с 10 утра до 4 дня). И всего лишь 15 минут под их прямым влиянием в разы увеличивает риск возникновения рака кожи и некоторых нарушений зрения. При этом тень не обеспечивает полной защиты от солнца.

В то же время в закрытых помещениях повышается риск инфицирования всех детей от одного ребенка, который является источником инфекции. Плохо вентилируемые помещения могут привести к потере сознания и другим нарушениям здоровья.

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Кроме того, как отметили в Минздраве, школьная линейка, во время которой детей заставляют долго стоять и не двигаться в толпе незнакомцев, провоцирует стресс, особенно у самых маленьких.

"Минздрав Украины призывает местные власти, руководителей школ, учителей и родителей уберечь детей и их родных от неоправданных рисков", – отметили в ведомстве.

По данным министерства, в развитых странах мира нет линеек на 1 сентября.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины до сих пор не смогли назвать причину массового отравления детей и взрослых на школьной линейке в Черкассах, которое произошло утром 8 мая.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.