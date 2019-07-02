Мир без пластика: почему украинцам проще отказаться от пакетов, чем американцам

Иностранцев удивляет, как много всего можно купить в свою тару в супермаркетах

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Потребителям в Украине проще отказаться от пластика, чем в США или Европе, ведь у нас можно многое купить на вес, тогда как в Америке большинство овощей продают в индивидуальной пластиковой упаковке.

Об этом говорит Анна Михайлицкая, которая второй год подряд принимает участие в Plastic Free July (месячный отказ от одноразовых пластиковых изделий), в комментарии сайту "Сегодня" .





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"Из впечатлений одной иностранки, которая была в Киеве: ее удивило, как много всего можно купить в свою тару в супермаркетах. Еще в Киеве многие кафе дают скидку, если просишь кофе в свою чашку. Мало кто знает, что "бумажные" чашки для кофе не совсем бумажные, они покрыты слоем пластика, а потому долго разлагаются на свалке. А крышка, которой мы привыкли накрывать кофе, сделана из полистирола, пластика, который при нагревании от кофе начинает выделять канцерогены. Большинство привыкли думать "моя хата с краю", "пусть этот вопрос решает государство и бизнес-корпорации", "это всего лишь один кулечек" и т.д. Но пора осознать, что каждый наш поступок имеет значение", – добавляет Анна.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что бизнес поддержал борьбу с пластиком, но перечислил важные моменты для Украины .

Больше читайте на сайте "Сегодня": ""Спасибо, пакет не нужен": мир на месяц отказывается от пластиковой упаковки" .

Напомним, Совет Евросоюза 21 мая одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. До 2029 года девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, до 2025 года должны содержать минимум четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году – 30 процентов.

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