Мир на Донбассе в обмен… На что?

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

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На днях Украина и мир получили ряд четких сигналов, возродивших надежду на возобновление процесса мирного урегулирования на Донбассе. Во-первых, инициировано и успешно осуществлено разведение сил украинской армии и боевиков в районе Станицы Луганской. Во-вторых, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности встречи в Нормандском формате уже в июле.

С одной стороны, начало достижению мира, вроде, положено. С другой – не очень понятно, что ожидает Украину в конце этого пути. А главное, сможет ли наше государство в процессе урегулирования отстоять свои интересы, либо же вынуждено будет согласиться на условия третьих сторон или, что еще хуже, агрессора?

"Хрупкая надежда"

Напомним, что разведение сил украинской армии и боевиков стартовало 26 июня под контролем миссии ОБСЕ. Стороны были разведены на расстояние в два километра, что сделало невозможным использование легкого стрелкового оружия. Договоренности о разведении сил в этом районе были достигнуты еще в сентябре 2016 года на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Однако долгое время реализовать их по тем или иным причинам не удавалось. После повторного назначения в начале июня Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе вопрос выполнения достигнутых два года назад договоренностей снова был поднят.

Президент Украины Владимир Зеленский, которому очень важно продемонстрировать успехи в мирном урегулировании на Донбассе (этот вопрос был ключевым в его избирательной кампании), выступил с заявлением по результатам развода сил.

"Мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны – эта надежда появилась. И я хочу попросить вас всех не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу", – отметил глава украинского государства.

Не исключено, укрепляют надежды украинского президента вести с международных фронтов. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии высказал то ли предложение, то ли предположение, что встреча в Нормандском формате может состояться уже в июле.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", – сказал Эммануэль Макрон, обращаясь к российском президенту.

Отметим, что ранее встреча "в формате два плюс два", о которой говорил Макрон, планировалась на уровне советников глав государств. Об этом, в частности, говорилось по итогам поездки Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

Что касается встречи лидеров государств "четверки", то до сих пор этот вопрос пребывал на уровне гипотетических планов. Владимир Зеленский выступил за возобновление переговоров в данном формате. Однако лишь после того, как Россия выполнит ряд условий: вернет пленных моряков (сделать это немедленно, кстати, обязал Москву Международный трибунал по морскому праву), "уговорит" (читай, "даст приказ") боевиков пойти на разведение войск и полное прекращение огня на Донбассе.

Впрочем, пока все указывает на то, что Москва не намерена идти на какие-либо уступки по Украине. Нежелание Кремля сотрудничать отметил и Владимир Зеленский в ходе своего визита в Канаду. Украинский президент завил, что Москва не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, Владимир Зеленский напомнил о недавнем обстреле в зоне ООС медицинского автомобиля, в результате которого погибло двое человек, об отказе заключать "хлебное" перемирие и т.д.

Россия не меняется

Эксперты сайта "Сегодня" неоднозначно оценивают перспективы прогресса в достижении мирного урегулирования. Так, политолог Вадим Карасев отмечает, что позиции России остаются прежними.

"В целом мы же понимаем мотивы России. России же нужен не Донбасс, а Украина. "Курс в обмен на территории". Возвращаются территории, и нам рекомендуют отказаться от НАТО и ЕС. А больше России ничего не надо", – говорит политолог.

При этом он отмечает, что Россия заинтересована в прогрессе Минска.

"Они ведь никогда не говорили, что не хотят Донбасс отдавать. Наоборот, они заинтересованы вернуть его Украине. Но на своих условиях. Крым остается "российским". Санкции снимаются. Донбасс возвращается. Они шли к этому с 2015 года. Порошенко смог оттянуть эту историю, законсервировать. Но сегодня условия не те", – отмечает политолог.

Эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич также считает, что цели Кремля не изменились.

"Задание России остается неизменным с 2015 года: вернуть Донбасс Украине на своих условиях. Доколоть украинское политическое поле и максимально ослабить украинские государственные институты. России не нужен Донбасс или Крым, ей нужна вся Украина, на которую можно влиять. Это не значит, что Россия хочет поглотить Украину. Здесь могут быть желто-голубые и красно-черные флаги. Но если России будет иметь влияние – неважно, через левые силы, через правые – она будет удовлетворена. При этом даже Украина не является самоцелью Москвы. Кремль хочет "большой договор" о распределении сфер влияния, и Украина – лишь одна из точек", – отмечает Игар Тышкевич.

В то же время политолог Владимир Фесенко, соглашаясь, что цели России остались прежними, отмечает, что неизменной осталась и тактика: вести на Донбассе вялотекущие боевые действия

"Я вам советую посмотреть сценарий Центра политической конъюнктуры, близкого к Суркову. Никаких изменений не предвидится. Россия действительно хочет поставить надежный заслон продвижению Украины в НАТО и ЕС. И самый надежный предохранитель, как они считают, – это сохранение напряженности на Донбассе", – говорит Владимир Фесенко.

По его словам, в этой связи для Украины будет большой удачей, если в регионе установится стабильный режим прекращения огня.

"Я бы вообще не делал каких-то долгосрочных прогнозов. Максимально, о чем можно говорить, – это перспективы до конца года. Пока речь идет об отводе сил и средств, не более того. И это в интересах Украины, а особенно людей, проживающих этих зонах. В вопросах политического урегулирования позиции сторон остаются прямо противоположными. И здесь я не вижу никакого прогресса на перспективу. Максимум, чего, возможно, удастся достичь, – это устойчивое перемирие. Если это удастся – это будет огромное достижение Украины. Но, боюсь, Россия не пойдет на это", – говорит эксперт.

Угрозы для Украины

Мнения экспертов относительно того, способствует ли достижению Россией своих целей мировая конъюнктура, разошлись. Так, Вадим Карасев считает, что на данный момент сложились все условия для того, чтобы Минский процесс был разблокирован.

"Минский процесс положили в реанимационную палату. И организм начал подавать признаки жизни. Почему? Тут все сошлось. Изменилась ситуация в Украине. А главное – обстановка в мире. Меркель скоро нужно уходить, и она попытается оставить Донбасс в более замиренном состоянии. Макрону также нужны успехи: Европа сейчас стремится уменьшить зависимость от США, а без России она не может это сделать. Но стратегический диалог с Россией нельзя будет "продать" публике, если не будет реализован Минский процесс. Только при его реализации можно будет говорить избирателям: смотрите, Путин не такой плохой, он идет на компромисс. Ну, а Трампу нужно выиграть выборы в США. Ему будет не до Украины", – сказал Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня".

При этом он не исключил варианта, когда лидеры ведущих государств могут договориться с Россией "за спиной" Украины. Примерно так, как они решили не так давно вопрос с Молдовой.

О возможности распространения "молдовского сценария" на Украину говорит и Игар Тышкевич.

"На фоне политического кризиса в Молдове появилось фактически соглашение РФ, ЕС и США по стабилизации ситуации в этой стране. Неформальной частью этого неформального соглашения является и прогресс по Приднестровью. Который, в принципе, может рассматриваться в качестве кейса и для Украины", – отмечает эксперт.

При этом политолог советует обратить внимание на действия России на различных направлениях, интересных для союзников Украины.

"Молдова, где Россия договорилась, – это первое. Второе – Россия выводит своих военных из Венесуэлы. Третье – есть определенные изменения ситуации вокруг присутствия Ирана в Сирии. России идет на определенные уступки по корейскому вопросу. На фоне этого, по состоянию на сегодня, РФ очень выгодно восстановить переговоры по Донбассу. Для нас это негативный сценарий, который может быть: Россия будет предлагать США уступки по Венесуэле, Корее, Ирану в обмен не уступки по Украине. А Евросоюзу она предложит, скорей всего, повторение в Украине молдовского кейса выхода из политического кризиса", – отмечает Игар Тышкевич.

В то же время политолог Владимир Фесенко отмечает, что говорить о перспективах какого-то "антиукраинского сговора" в мире в корне неправильно.

"Надо понимать позицию Запада. Да, Запад заинтересован снять напряжение с Россией – чтобы предотвратить новую холодную войну. Но это не значит, что он перейдет на сторону России. Вы посмотрите на последние события. Все говорят, что Европа "сдала" Украину в ПАСЕ. Но почему-то мало кто вспоминает, что она же в эти дни продлила в полном объеме антироссийские санкции. Это яркое подтверждение того, что позиция Европы принципиально не меняется. Никаких предпосылок, тенденций для "сговора", тем более за спиной Украины, я не вижу", – говорит эксперт.

Должен быть план

Тем не менее Россия будет подталкивать Европу к решению украинского вопроса в своих интересах, отмечает Игар Тышкевич. В том числе идя на определенные несущественные уступки по Украине. Чтобы добиться своего, у Москвы есть примерно год: пока украинские госинституты, ослабленные президентскими и парламентскими выборами, не окрепнут. Чтобы не допустить такого сценария, Украина, по мнению эксперта, должна делать различные симметричные и ассиметричные шаги, которые ослабят переговорные позиции Москвы.

"В этих условиях нужно действовать по российскому сценарию: формально уступать, но в реальности не поступиться ничем. Допустим, отпустили они четырех пленных. Украина может тоже отпустить четырех каких-то боевиков. Чтобы не давать повода России требовать более существенных уступок на переговорах. Нужно постоянно держать паритет".

Кроме того, по мнению эксперта, крайне важно предложить вниманию наших союзников конкретное видение того, что Украина хочет получить на Донбассе как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Отметим, что определенные шаги в этом направлении новая украинская власть делает. Так, пребывая в Канаде, Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью в Мариуполе Международного инвестиционного форума, на котором будут представлены проекты на территории Донбасса, нуждающиеся в финансировании. Кроме того, президент провел встречи с крупными украинскими бизнесменами, во время которых также рассматривались вопросы инвестиций в Донбасс. Впрочем, понятно, что пока планы, по очевидным причинам, касаются территорий региона, подконтрольных Украине. О том, как власть намерена восстанавливать ныне оккупированные территории, предметно можно говорить лишь после деоккупации.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что Канада разрешила Украине закупать у нее оружие.

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