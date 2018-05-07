Мир, труд, май: можно ли Украину называть посткоммунистической страной

Демонстрации в честь 1 мая прошли на минувшей неделе не во всех городах Украины

В 90-м году прошла последняя в Советском Союзе первомайская демонстрация. Тогда Политбюро даже сделало послабление, разрешив выйти на Красную площадь вместе с улыбающимися сторонниками верного курса партии и правительства и недовольным этим самым курсом общественным организациям. На излете перестройки их тогда много появилось.

После криков "позор" Михаил Горбачев – первый и последний президент СССР - вместе со свитой трибуну Мавзолея покинули раньше срока. Советская власть к публичному протесту рабочего люда не привыкла. Торжественную трансляцию тогда просто прервали, уведя камеры на общий – так называемый открыточный - план Красной площади.

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В 91-м СССР развалился, потащив на дно и Компартию. Не путать коммунизм с левыми идеями попросили многие. В независимой Украине Минюст только и успевал регистрировать новые партии формально лево-центристского толка – социалистов, социал-демократов, прогрессивных социалистов. В 93-м, после двухлетних судебных тяжб, документы получила и коммунистическая партия Украины. Свою последнюю относительно массовую первомайскую демонстрацию КПУ провела в 2013-м.

В этом году по Крещатику нестройная колонна манифестантов едва набрала две тысячи человек. Кто-то шел от дышащих на ладан профсоюзов, кто-то от новых социалистов, кто-то по старой памяти.

"В Украине правый и левый определялись часто не по социальным критериям, а за Россию там или таможенный союз либо за Запад, за ЕС, за сотрудничество с США и так далее. И поскольку сегодня ни одна политическая сила открыто не говорит, что она за союз с Россией, то в этом смысле в Украине левизна умерла. Остается только левизна по части социальной защиты", – говорит эксперт.

Использование лозунгов о социальной защите – рай для популистов всех мастей, способный обеспечить успех на предстоящих выборах. Недовольных-то уровнем жизни украинцев больше чем достаточно. А значит, электорат можно переманить на свою сторону простым обещанием раздачи чего-то и поровну. Вот и получается, что избавление от советской идеологии не обозначает освобождения от самих идей. Когда-то главный украинский социалист Александр Мороз это называет эксплуатацией лозунгов .

Сегодня в Украине несколько социалистических партий. Сан Саныч выход нашел и к своей добавил имя собственное. Теперь так и называется Социалистическая партия Александра Мороза. В войне за бренд СПУ он видит и положительный момент – левые идеи о всеобщем равенстве и братстве по-прежнему нужны людям.

Но выходить на митинг за социальную справедливость в такой компании соцпартия Мороза в этом году не стала.

Не ходила на демонстрацию и Алла Александровская.

"Я понимаю, что если я выйду с красным флагом, то прокуратура увидит в этом что-то и будет требовать изменения меры пресечения. Я, конечно, этого допустить не хочу. Я со своими товарищами общаюсь, но вот такой публичной деятельности, конечно, я сейчас не веду", – говорит она.

Два года назад ее обвинили в сепаратизме и доставили в СИЗО. Потом меру пресечения заменили домашним арестом. Сейчас дело дошло до суда. Но не приговора. Алла Александровна по-прежнему руководит харьковской областной ячейкой Компартии.

"В законе о декоммунизации не говорится, что я должна уничтожить свой партийный билет. Поэтому партийный билет я не собираюсь уничтожать", – говорит Александровская.



Вообще с Компартией история получилась забавная. Идеология и символика запрещены, а сама партия работает. Апелляционный суд, куда пошли коммунисты опротестовывать закон о декоммунизации, приостановил рассмотрение до того момента, пока суд Конституционный не разберется – нарушает ли декоммунизация Конституцию. От неопределенности ряды коммунистов поредели.

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По словам Александровской, каждый год в ряды Компартии Украины в Харьковской области вступало от 250 до 300, 400 человек. Сейчас приема в партию практически нет.

"Почему, потому что мы лишены возможности публичной деятельности и молодежь не видит коммунистов, просто физически не видит", – говорит она.



Политологи и социологи причины видят в другом. Во всем мире- кризис левых движений. В Украине он с особенностями.

"Левые силы не выдержали испытаний патриотизации и национализации. Потому что когда строятся нации и государства, на первый план выходят этнические проблемы, языковые, патриотические, а не социальные и классовые. Для того, чтобы движение и партия было многочисленным, массовым, должна еще быть романтика революционного движения. Вот левые сегодня – они старомодные, ностальгические", – говорит эксперт.

Но это не означает, что когда эти проблемы или решаться, или сами по себе отойдут на второй план, где-то в мире не родиться новый Че Гевара или Ленин, способный повести за собой массы в предвкушении новой мировой революции. Центр Разумкова еще в 2015 году проводил опрос, пытаясь составить портрет идеальной партии. Из ответов украинцев сложился образ –политсила должна быть проукраинской, но при этом исповедовать абсолютно левые идеи о всеобщем равенстве.

Пока же в мире на смену человеку приходят роботы и огромные производства с огромными коллективами отмирают за ненадобностью. Все больше людей стремится к индивидуальной занятости и свободному графику работы. Но пока это только процесс, а значит остались еще люди, которым нужна защита профсоюзов.

В Украине в истории коммунистов и прочих левых ставить точку похоже рано. Вера в социальную сказку о благоденствии для всех может стать хитом уже на ближайших выборах. Пусть даже рассказывать ее будут люди не под красными флагами.

Как сообщалось, что горсовет Николаева запретил проводить в городе массовые акции первого и второго мая.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, как первое мая отметили в разных городах страны.